Cork City, Derry City and Shamrock Rovers learn Europa League opponents

League of Ireland runaway leaders Cork City will play Levadia Tallinn of Estonia in the Europa League first qualifying round, writes Stephen Barry.

City fans can expect a trip to the 5,000-seater Kadriorg Stadium in the Estonian capital on Thursday week against the team currently second in the Meistriliiga.

City progressed through two rounds of qualifying last year before losing to eventual quarter-finalists Genk.

Cork City FC will face Levadia Tallinn in the @EuropaLeague First Qualifying Round. #CityInEurope pic.twitter.com/mSNuyFftRw — Cork City FC (@CorkCityFC) June 19, 2017

Derry City will travel to face FC Midtjylland of Denmark in the first leg of their qualifier, while Shamrock Rovers were drawn to play Stjarnan of Iceland.

All Irish sides will be away for their first legs on June 29, before a home leg on July 6.

Northern Ireland representatives Crusaders will face FK Liepaja of Latvia, while Coleraine and Ballymena United both drew Norwegian opponents.

Coleraine will play FK Haugesund, while Ballymena will face Odds BK.

Teams must progress through four rounds of qualifying to reach the group stages.

The draw for the second qualifying round will be made in Nyom, Switzerland at 1.30pm (Irish time).

First qualifying round draw (matches 29 June & 6 July)

Maccabi Tel-Aviv (ISR) v Tirana (ALB)

Kairat Almaty (KAZ) v Atlantas (LTU)

Beitar Jerusalem (ISR) v Vasas (HUN)

Ordabasy (KAZ) v Široki Brijeg (BIH)

Crvena zvezda (SRB) v Floriana (MLT)

Valletta (MLT) v Folgore (SMR)

Ventspils (LVA) v Valur Reykjavík (ISL)

St Johnstone (SCO) v Trakai (LTU)

Odd (NOR) v Ballymena United (NIR)

Shakhtyor Soligorsk (BLR) v Sūduva (LTU)

Mladost Lučani (SRB) v İnter Bakı (AZE)

Chikhura Sachkhere (GEO) v Altach (AUT)

Fola Esch (LUX) v Milsami Orhei (MDA)

Partizani (ALB) v Botev Plovdiv (BUL)

UE Santa Coloma (AND) v Osijek (CRO)

Zaria Balti (MDA) v FK Sarajevo (BIH)

Bala Town (WAL) v Vaduz (LIE)

VPS Vaasa (FIN) v Olimpija Ljubljana (SVN)

Connah's Quay Nomads (WAL) v HJK Helsinki (FIN)

SJK Seinäjoki (FIN) v KR Reykjavík (ISL)

Shirak (ARM) v Gorica (SVN)

Zirä (AZE) v Differdange (LUX)

Vojvodina (SRB) v Ružomberok (SVK)

Slovan Bratislava (SVK) v Pyunik (ARM)

Rabotnicki (MKD) v Tre Penne (SMR)

Rangers (SCO) v Progrès Niederkorn (LUX)

Domžale (SVN) v Flora Tallinn (EST)

Crusaders (NIR) v Liepāja (LVA)

Nõmme Kalju (EST) v B36 Tórshavn (FRO)

Levadia Tallinn (EST) v Cork City (IRL)

Dacia Chisinau (MDA) v Shkëndija (MKD)

Levski Sofia (BUL) v Sutjeska (MNE)

Irtysh Pavlodar (KAZ) v Dunav Ruse (BUL)

Jagiellonia Białystok (POL) v Dinamo Batumi (GEO)

Željezničar (BIH) v Zeta (MNE)

AEK Larnaca (CYP) v Lincoln (GIB)

Midtjylland (DEN) v Derry City (IRL)

Dinamo Minsk (BLR) v NSÍ Runavík (FRO)

Ferencváros (HUN) v Jelgava (LVA)

Lyngby (DEN) v Bangor City (WAL)

Trenčín (SVK) v Torpedo Kutaisi (GEO)

Lech Poznań (POL) v Pelister (MKD)

Mladost Podgorica (MNE) v Gandzasar-Kapan (ARM)

Videoton (HUN) v Balzan (MLT)

AEL Limassol (CYP) v St Joseph's (GIB)

Skënderbeu (ALB) v Sant Julià (AND)

Haugesund (NOR) v Coleraine (NIR)

Stjarnan (ISL) v Shamrock Rovers (IRL)

IFK Norrköping (SWE) v Prishtina (KOS)

AIK (SWE) v KÍ Klaksvík (FRO)